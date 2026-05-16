Internazionali di tennis a Perugia modifiche alla circolazione | come cambia la viabilità
In vista degli Internazionali di tennis in programma a Perugia dal 31 maggio al 7 giugno, il Comune ha annunciato alcune variazioni nella viabilità cittadina. Le modifiche sono state adottate per garantire la sicurezza dei partecipanti e dei visitatori durante l’evento. Le nuove disposizioni interesseranno diverse strade e zone della città, con l’obiettivo di facilitare il flusso del traffico e prevenire eventuali problemi di circolazione. Le autorità hanno comunicato i dettagli delle modifiche attraverso avvisi pubblici.
In occasione degli Internazionale di tennis di Perugia, in programma dal 31 maggio al 7 giugno, il Comune ha disposto modifiche alla viabilità a tutela della sicurezza della circolazione.Nel dettaglio, dal 29 maggio al 7 giugno 2026 disposto il senso unico di marcia in via Bonfigli, nel tratto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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