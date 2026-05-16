Internazionali di tennis a Perugia modifiche alla circolazione | come cambia la viabilità

In vista degli Internazionali di tennis in programma a Perugia dal 31 maggio al 7 giugno, il Comune ha annunciato alcune variazioni nella viabilità cittadina. Le modifiche sono state adottate per garantire la sicurezza dei partecipanti e dei visitatori durante l’evento. Le nuove disposizioni interesseranno diverse strade e zone della città, con l’obiettivo di facilitare il flusso del traffico e prevenire eventuali problemi di circolazione. Le autorità hanno comunicato i dettagli delle modifiche attraverso avvisi pubblici.

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In occasione degli Internazionale di tennis di Perugia, in programma dal 31 maggio al 7 giugno, il Comune ha disposto modifiche alla viabilità a tutela della sicurezza della circolazione.Nel dettaglio, dal 29 maggio al 7 giugno 2026 disposto il senso unico di marcia in via Bonfigli, nel tratto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Lavori per l’estensione della rete gas, cambia la viabilità: le modifiche alla circolazione #Sinner- #Medvedev diretta Internazionali d'Italia: segui LIVE la ripesa della semifinale di tennis x.com Internazionali d'Italia di tennis: dove sono i due campi sul Lungotevere? reddit Sinner-Medvedev diretta Internazionali d'Italia: segui LIVE la ripesa della semifinale di tennisDopo l'interruzione per pioggia, Jannik tornerà in campo per tentare di sfruttare il break di vantaggio sul russo e raggiungere Ruud in finale ... corrieredellosport.it Derby Roma-Lazio e finale degli Internazionali di tennis: il piano sicurezza, le strade chiuse e i bus deviatiIl derby Roma-Lazio alle 12:00 e la finale degli Internazionali di Tennis alle 17:30. Tutto pronto nell'area del Foro Italico per permettere a tifosi e spettatori di recarsi nell'area per poter assist ... romatoday.it