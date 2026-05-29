Inter U23 cambia tutto per la panchina | ora Vecchi può rimanere! Accordo con la società

di Paolo Moramarco Inter U23, nonostante le voci di un possibile addio di Vecchi, cambia tutto per la panchina della seconda squadra nerazzurra!. Le strade di Stefano Vecchi e dell’ Inter U23 sembrano destinate a proseguire insieme. Secondo TuttoC.com, nelle ultime ore tecnico e società hanno avuto un faccia a faccia nel corso del quale sarebbe stato raggiunto un accordo di massima sulla prosecuzione del rapporto, iniziato con la nascita della seconda squadra nerazzurra in Serie C, dopo l’esperienza di Vecchi alla guida della Primavera. Vecchi alla prova del girone di ferro. Nonostante diversi club, anche di alto livello, siano sulle sue tracce e siano già circolati i nomi di potenziali sostituti, sembra prevalere la volontà dell’ Inter di garantire continuità al progetto. 🔗 Leggi su Internews24.com

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