Inter U23 Vecchi parla dopo la vittoria sul Trento | Abbiamo qualche problemino di troppo ma bravissimi a stringere i denti

Dopo la vittoria contro il Trento, l'allenatore della squadra Under 23 ha commentato il risultato durante la conferenza stampa. Ha detto che ci sono alcuni problemi da affrontare, ma che i giocatori sono stati bravi a resistere e a stringere i denti. La partita si è conclusa con un punteggio che ha permesso di portare a casa i tre punti, nonostante le difficoltà incontrate durante il match.