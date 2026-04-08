Inter U23 Vecchi parla dopo la vittoria sul Trento | Abbiamo qualche problemino di troppo ma bravissimi a stringere i denti
Dopo la vittoria contro il Trento, l'allenatore della squadra Under 23 ha commentato il risultato durante la conferenza stampa. Ha detto che ci sono alcuni problemi da affrontare, ma che i giocatori sono stati bravi a resistere e a stringere i denti. La partita si è conclusa con un punteggio che ha permesso di portare a casa i tre punti, nonostante le difficoltà incontrate durante il match.
di Francesco Aliperta Inter U23, Vecchi parla così nella consueta conferenza stampa post partita: ecco le parole del tecnico nerazzurro. L’Inter U23 mette a segno un colpo pesantissimo nel recupero della trentaquattresima giornata di Serie C, superando il Trento per 2-1 tra le mura amiche. Ecco, di seguito, tutte le parole di Stefano Vecchi, tecnico nerazzurro, nella consueta conferenza stampa post match. Cosa la soddisfa della partita di oggi? «Sicuramente oggi abbiamo affrontato una squadra molto ben organizzata, una squadra che è nei piani alti della classifica di questo campionato, mi sento di dire meritatamente perché è una squadra che gioca molto bene. 🔗 Leggi su Internews24.com
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