Durante un evento pubblico, l’ex allenatore di Inter ha dichiarato che potrebbe considerare un futuro sulla panchina del Napoli. Ha commentato positivamente i risultati ottenuti dalla squadra negli ultimi anni e ha lasciato aperta la possibilità di un suo approdo sulla panchina azzurra. La sua disponibilità è stata espressa senza specificare tempi o condizioni.

Roberto Mancini ha aperto ad un futuro sulla panchina del Napoli. L’allenatore, intervenuto all’evento Inside the sport, ha parlato anche della squadra azzurra, complimentandosi anche per i risultati degli ultimi anni. Mancini al Napoli? Risposta che sa di candidatura. Intervenuto dal palco dell’evento Inside The Sport a Coverciano, Roberto Mancini si è soffermato anche sul Napoli e ha risposto anche ad una domanda in merito ad una possibilità di allenare il Napoli un giorno. Di seguito quanto riportato da Tuttomercatoweb: “Nella vita non si sa mai, le cose cambiano rapidamente e tutto può accadere. Il Napoli ha già un grande allenatore e ha anche un grande presidente, non era semplice vincere due Scudetti in tre anni, soprattutto fuori Milano e Torino.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Sorpresa Napoli, l’ex Inter si candida per la panchina: “Tutto può accadere”

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