Diouf e Luis Henrique sono stati rispettivamente l’ultimo e il primo acquisto della squadra nel mercato estivo. Diouf ha giocato 24 partite, segnando 2 gol e fornendo 3 assist. Luis Henrique ha disputato 18 incontri, segnando 4 gol e contribuendo con 1 assist. Entrambi hanno partecipato a competizioni nazionali e internazionali, con differenze nelle presenze e nei numeri di rete segnati.

di Stefano Cori Diouf e Luis Henrique sono stati rispettivamente l’ultimo ed il primo acquisto dello scorso mercato estivo: questi i loro numeri. Nel corso del prossimo calciomercato estivo l’Inter potrebbe sacrificare Luis Henrique per guadagnare qualche milioni, spostando Andy Diouf definitivamente a fare l’esterno. Con la speranza di ingaggiare anche un pezzo da 90 come Palestra. Ma quali sono i numeri del francese e del brasiliano, ultimo e primo acquisto dello scorso anno? Diouf e Luis Henrique: i numeri del 20252026. 29 presenze in stagione (solo una piccola percentuale da titolare) per il francese fra tutte le competizioni. E’ stato impiegato in diversi ruoli, sia come esterno, che come mezzala, che come seconda punta. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Diouf e Luis Henrique a confronto, ultimo e primo acquisto: le differenze e i loro numeri

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