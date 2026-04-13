Dopo la partita contro il Como, l’Inter ha superato la Juventus nella classifica dei gol segnati nella storia della Serie A, diventando la squadra con il maggior numero di reti complessive nel campionato. La gara ha portato a un incremento dei gol per i nerazzurri, che ora occupano il primo posto in questa particolare classifica. La Juventus si trova al secondo posto, con un numero di reti inferiori rispetto all’Inter.

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© Juventusnews24.com - Inter, sorpasso alla Juve dopo Como: è la squadra con più gol segnati nella storia della Serie A

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Record di gol segnati in Serie A L'Inter sorpassa la Juventus dopo 50 anni - facebook.com facebook

#Inter, quota cento gol per la settima stagione di fila. La differenza con le altre squadre di Serie A è abissale: il dato x.com