Fantabilanci | i cinque portieri con la fantamedia più alta nel 2025-26

Da gazzetta.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel campionato di fantacalcio 2025-26, cinque portieri si distinguono per la media voto più alta. Tra questi ci sono Butez e Svilar, che si posizionano tra i migliori estremi difensori della stagione. La classifica si basa sui voti medi ottenuti durante le partite, evidenziando le prestazioni più costanti tra i portieri. La lista include anche altri due giocatori, tutti con risultati che li collocano ai vertici della speciale classifica stagionale.

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Insieme alla Serie A, anche il Fantacampionato Gazzetta è giunto al termine. Con la fine della stagione arriva dunque il momento delle analisi e dei bilanci. Andiamo quindi a scoprire quali sono stati i cinque portieri che hanno concluso la stagione con la fantamedia più alta. Da sottolineare che sono stati considerati solo i giocatori con almeno 19 partite a voto, ovvero la metà delle 38 totali. Il miglior portiere per fantamedia nel Fantacampionato 2025-26 è stato Jean Butez. Il francese ha mantenuto la porta inviolata in 19 occasioni, subendo 25 gol (il Como, miglior difesa del campionato, ne ha incassati 29, di cui 4 nelle sfide col Milan in cui è stato però assegnato il 6 d'ufficio). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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