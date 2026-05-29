Inter-Curtis Jones | il centrocampista vuole i nerazzurri

Il centrocampista Curtis Jones ha manifestato l’intenzione di trasferirsi all’Inter. La società nerazzurra sta valutando l’acquisto del giocatore come rinforzo per il reparto mediano. La trattativa riguarda un possibile trasferimento in vista della prossima stagione calcistica. La decisione dipende da eventuali accordi tra le parti e dalle trattative in corso. Al momento, non sono stati ancora definiti dettagli ufficiali.

L’ Inter per il rinforzo a centrocampo haindividuato in Curtis Jones il profilo ideale per fare un salto di qualità nel reparto mediano in vista della prossima stagione calcistica. Secondo quanto rivelato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il calciatore inglese classe 2001 ha scalzato Manu Konè nelle gerarchie della dirigenza nerazzurra, diventando a tutti gli effetti la prima scelta per la metà campo. La trattativa con il Liverpool, club proprietario del cartellino, è ufficialmente avviata, forte soprattutto del gradimento totale espresso dal giocatore per il progetto tecnico interista. I nodi principali dell’operazione di mercato riguardano la valutazione economica e le condizioni poste dal club britannico per privarsi del centrocampista venticinquenne. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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Inter punta Jones: occasione che può cambiare centrocampo

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