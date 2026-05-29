L'Inter sta trattando l'acquisto di un attaccante spagnolo, con l'interesse che risale a tempo. La società nerazzurra avrebbe ora maggiori possibilità di concludere l'affare, soprattutto dopo la partenza di due dirigenti dal Milan. Il giocatore è molto apprezzato dall'Inter, ma non c’è coinvolgimento del calciatore nelle recenti transizioni tra i club.

Ma per lo spagnolo, dopo gli addii al Milan di Tare e Allegri, ora l’Inter ha quasi campo libero Gila piace molto e da tempo all’ Inter, la quale ora avrebbe anche campo libero o quasi dopo l’addio di Tare e Allegri al Milan. Lo spagnolo vuole lasciare la Lazio, con la quale è in scadenza a giugno 2027, e i nerazzurri cercano ancora un centrale di spessore. Tradotto: l’ipotesi Gila per l’Inter va tenuta viva, ricordando che l’agente del centrale (Alejandro Camano) è lo stesso di capitan Lautaro Martinez. L’affare per lo spagnolo, nel caso, potrebbe essere il secondo dell’estate in arrivo tra le due società, tra Marotta e Lotito che di certo non si amano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, affare con la Lazio ma Gila non c’entra nulla: i dettagli

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