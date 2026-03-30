Il trasferimento di Mario Gila si avvicina a una svolta importante, con un accordo praticamente definito con la Lazio. Il club di appartenenza ha deciso di cederlo, poiché non intende rinnovare il contratto in scadenza nel 2027. La trattativa con il club biancoceleste sembra ormai in fase avanzata, lasciando aperta la possibilità di un imminente trasferimento.

Il derby milanese per Mario Gila sarebbe arrivato a un punto di svolta. O meglio dire, al capitolo finale. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, uno dei due club ha dato l’accelerata decisiva avvicinandosi al traguardo. Inter o Milan? Per ‘Netweek Calcio Show’, il difensore spagnolo viaggia spedito verso i rossoneri. “A un passo l’accordo con la Lazio”, riferisce l’emittente dando ormai per certo il passaggio di Gila alla corte di Massimiliano Allegri. Come noto, il classe 2000 non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto con la Lazio in scadenza a giugno 2027. Ecco perché il club di Lotito è pressoché obbligato a venderlo nel prossimo calciomercato estivo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan o Inter per Gila, svolta improvvisa: “Accordo a un passo con la Lazio”

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