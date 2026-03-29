Musmarra ha fornito aggiornamenti sull'affare Gila, evidenziando un rallentamento nei negoziati con il Milan e un ritorno di interesse verso l'Inter. Ha inoltre precisato che Oaktree si è resa conto di alcune dinamiche legate alla proprietà nerazzurra, la quale ha superato il limite degli Under 23 per le operazioni di investimento.

Inter News 24 Musmarra, la proprietà nerazzurra pronta a investire: superato il limite degli Under 23. E sull’affare Gila.. L’estate dell’Inter si preannuncia rovente sul fronte del calciomercato. Secondo quanto riferito dal giornalista Alfio Musmarra su YouTube, la proprietà Oaktree sarebbe intenzionata a garantire una disponibilità economica maggiore rispetto al passato, segnando una netta inversione di tendenza nelle strategie del club. La dirigenza si sarebbe infatti resa conto dell’eccessiva rigidità mostrata in precedenza: « Ci sarà budget da parte della proprietà, che si è resa conto di aver sbagliato a mettere il paletto sui calciatori Under 23 », ha spiegato Musmarra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Musmarra svela nuovi dettagli sull’affare Gila: «Con il Milan c’è un rallentamento, ora si torna a parlare di Inter. Oaktree si è resa conto che…»

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