JD Vance ha espresso preoccupazioni riguardo ai rischi dell’intelligenza artificiale nel settore. Ha sottolineato come lo sviluppo di questa tecnologia possa comportare problemi di sicurezza e controllo. La dichiarazione arriva in un momento in cui l’uso dell’IA sta crescendo in vari ambiti. La sua posizione ha suscitato attenzione, portando anche a un riavvicinamento con le posizioni di alcuni esperti e istituzioni.

JD Vance ha messo in guardia dai rischi dell’Intelligenza artificiale applicata al settore militare. “Mentre l’intelligenza artificiale trasforma il campo di battaglia – in alcuni modi in modo positivo, in altri no – vi chiedo di essere gelosi ed egoisti riguardo al vostro ruolo di decisori in guerra”, ha dichiarato, giovedì, tenendo un discorso presso l’Accademia dell’Aeronautica degli Stati Uniti a Colorado Springs. “Usate la tecnologia per migliorarvi, ma non sottomettetevi mai ad essa. Siete voi i padroni della guerra. E sia le vostre menti che i vostri cuori sono l’opposto dell’artificiale”, ha aggiunto. Non solo. In un’intervista... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Intelligenza artificiale, il dilemma di JD Vance che lo riavvicina a Leone XIV

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Bourne 6: Endgame (2026) - Matt Damon, Jeremy Renner, Cameron Diaz | Concept Trailer

Notizie e thread social correlati

Iran, JD Vance a Papa Leone XIV: “Il Vaticano si attenesse alle questioni morali”Il vicepresidente statunitense ha rilasciato un’intervista a Fox News in cui ha commentato l’attacco di Donald Trump a Papa Leone XIV riguardo alla...

JD Vance insiste contro Papa Leone XIV: “Dio era con gli americani quando hanno sconfitto i nazisti”Il vicepresidente degli Stati Uniti ha ribadito le sue critiche contro un ex papa, sostenendo che Dio fosse con gli americani durante la vittoria...

Temi più discussi: Meta e Google condannate, ma il dilemma resta: chi paga per i danni dei social?; La vera sfida è definire entro quale quadro di responsabilità l'intelligenza artificiale debba operare. L'appello del CNDDU per l'IA a scuola; Nell'età dell’apocalottimismo; Dublin Tech Summit 2026, le novità presentate a Dublino.

Intelligenza artificiale: il nuovo terreno di scontro fra Usa e Vaticano. Ecco perchéTrump ha rinviato un ordine esecutivo che avrebbe introdotto norme più stringenti sull'intelligenza artificiale. Il mondo Maga è diviso ... panorama.it

Il dilemma del manutentore reddit

Intelligenza artificiale e sovranità al centro del Dublin Tech Summit 2026Ha preso il via, nello storico quartiere espositivo di RDS, la decima edizione del Dublin Tech Summit (DTS), confermandosi l’appuntamento centrale della Dublin Tech Week e polo di attrazione per i pro ... tg24.sky.it