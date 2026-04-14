Iran JD Vance a Papa Leone XIV | Il Vaticano si attenesse alle questioni morali

Il vicepresidente statunitense ha rilasciato un’intervista a Fox News in cui ha commentato l’attacco di Donald Trump a Papa Leone XIV riguardo alla guerra in Iran. Durante l’intervista, Vance ha affermato che il Vaticano dovrebbe concentrarsi sulle questioni morali e ha criticato la posizione espressa dal presidente degli Stati Uniti. La discussione si è concentrata sui rapporti tra il Vaticano e le questioni internazionali legate alla regione iraniana.

L’attacco di Donald Trump a Papa Leone XIV, in merito alla guerra in Iran, è stato al centro di un’intervista del vicepresidente statunitense JD Vance, che ne ha parlato con Fox News. Vance non ha smorzato i toni e, anzi, ha confermato quanto sostenuto dal leader della Casa Bianca. Il presidente Trump “deve tutelare gli interessi degli Stati Uniti. Credo che in alcuni casi sarebbe meglio che il Vaticano si attenesse alle questioni morali, a ciò che accade nella Chiesa cattolica, lasciando che sia il presidente a dettare la politica pubblica americana”. Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance in un’intervista a Fox News. “La palla adesso è nel campo degli iraniani “.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, JD Vance a Papa Leone XIV: “Il Vaticano si attenesse alle questioni morali” Scontro Papa-Trump, Vance rincara la dose: "Il Vaticano dovrebbe attenersi alle questioni morali"Non si placano le polemiche dopo il duro affondo che il presidente Usa Donald Trump ha fatto contro Papa Leone XIV. Dopo Trump anche Vance attacca il Papa: “Il Vaticano dovrebbe attenersi alle questioni morali” | VIDEODopo l’attacco senza precedenti di Donald Trump a Papa Leone XIV, il vicepresidente Usa JD Vance rincara la dose. Donald Trump non si scusa per le dichiarazioni su Papa Leone Il presidente degli Stati Uniti risponde in modo durissimo alle critiche del Pontefice sulla guerra in Iran. Nessun passo indietro e un attacco diretto contro la posizione del Vaticano. Scopri nel video - facebook.com facebook Piena solidarietà a Papa Leone. Una grande testimonianza cristiana, un grande coraggio nella chiarezza delle parole. Più di tanti esponenti politici che hanno dimostrato di non averne. "Sia il vostro parlare sì, sì; no, no" (Vangelo secondo Matteo) x.com