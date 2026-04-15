Il vicepresidente degli Stati Uniti ha ribadito le sue critiche contro un ex papa, sostenendo che Dio fosse con gli americani durante la vittoria contro i nazisti. In un commento pubblico, ha contestato le affermazioni di un ex prelato, affermando che non si può negare il sostegno divino alle forze americane impegnate nel salvataggio delle vittime dell’Olocausto. La discussione riguarda le interpretazioni sul ruolo di Dio in eventi storici e la posizione di figure ecclesiastiche sulle azioni militari.

Continua laquerelletraStati Uniti e Vaticano. Dopo aver già intimato aPapa Leone XIVdi“attenersi alle questioni morali”, il vicepresidente JD Vance rincara la dose. Lo fa spostando indietro le lancette della storia fino alla Seconda Guerra Mondiale e allo sbarco in Normandia con lo scopo difornire una giustificazione ai bombardamenti di Washington contro l’Iran. Vance parla in un’intervista conTurning Point Usain Georgia. “Mi piace quando il Papa commenta questioni di immigrazione– aggiunge –mi piace quando parla di aborto e affronta temi di guerra e pace, perché penso che, quantomeno, inviti a una conversazione, ma ci sono certamente delle cose che ha detto negli ultimi mesi con cui non sono d’accordo“.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - JD Vance insiste contro Papa Leone XIV: “Dio era con gli americani quando hanno sconfitto i nazisti”

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