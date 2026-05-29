Tre organizzazioni hanno annunciato di aver unito le forze per contrastare i rischi legati all’intelligenza artificiale. Si tratta di un’iniziativa che mira a identificare e rispondere alle minacce provenienti dai sistemi di IA, con particolare attenzione ai possibili pericoli che queste tecnologie possono comportare. La collaborazione si concentra sulla creazione di strumenti e strategie per monitorare e gestire eventuali rischi emergenti.

Con il rapido sviluppo dell’ intelligenza artificiale è importante saper riconoscere e difendersi dai pericoli che l’IA stessa può generare. Per questo identifAI e Alto Intelligence hanno avviato una collaborazione strategica. La prima è una “startup italiana specializzata nel rilevamento di contenuti digitali generati o manipolati tramite l’intelligenza artificiale”, la seconda è una “piattaforma di analisi delle minacce cognitive attiva in oltre 50 lingue e capace di analizzare oltre 700 miliardi di segnali digitali all’anno”. “Dai quattro incidenti provocati da contenuti media generati con l’intelligenza artificiale registrati nel gennaio 2020 ai 3. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Intelligenza artificiale, identifAI e Alto Intelligence unite contro le minacce dell’IA

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