Vincenzo Schettini contro l’IA come supporto psicologico per i giovani | L’intelligenza artificiale ti lascia comunque solo

Vincenzo Schettini ha commentato il ruolo dell’intelligenza artificiale come supporto psicologico per i giovani, affermando che questa tecnologia può lasciare le persone sole. Ha sottolineato come i giovani, spesso, si rivolgano all’IA per condividere le proprie ansie, senza trovare un vero confronto umano. Le sue parole riflettono una critica alle modalità attuali di affidarsi alle macchine per questioni emotive.

Vincenzo Schettini esprime forte preoccupazione per i giovani che confidano le proprie ansie all'intelligenza artificiale, perdendo il vero contatto umano L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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