Tre mesi dopo l’uscita al cinema, il 30º film d’animazione Disney Pixar arriva in streaming. Jumpers – Un Salto tra gli Animali, che ha debuttato nelle sale italiane il 5 marzo scorso, approda su Disney+ dal 3 giugno, giusto in tempo per l’inizio delle vacanze estive. Un’occasione per chi se l’è perso al cinema o per chi vuole rivederlo comodamente sul divano. Vediamo di cosa parla. Jumpers – Un Salto tra gli Animali: la trama del film Pixar. Il film, diretto da Daniel Chong, racconta la storia di Mabel, una ragazza appassionata di animali che ha sempre sognato di poter comunicare davvero con loro. Grazie a una tecnologia innovativa, Mabel riesce a trasferire la propria coscienza in un castoro robotico, ottenendo così l’accesso diretto al mondo animale. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Jumpers su Disney+ dal 3 giugno: il nuovo film Pixar in streaming è già disponibile

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