Inseguimento a folle velocità per le vie di Bari | auto si schianta su vetture in sosta a Poggiofranco

Nelle strade del quartiere Poggiofranco a Bari si è verificato un inseguimento automobilistico che ha coinvolto veicoli in velocità. L’episodio si è concluso con alcune auto danneggiate e una persona fermata dai carabinieri. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’inseguimento o sull’identità delle persone coinvolte. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a eventuali feriti o danni alle persone.