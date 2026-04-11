Inseguimento a folle velocità per le vie di Bari | auto si schianta su vetture in sosta a Poggiofranco
Nelle strade del quartiere Poggiofranco a Bari si è verificato un inseguimento automobilistico che ha coinvolto veicoli in velocità. L’episodio si è concluso con alcune auto danneggiate e una persona fermata dai carabinieri. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’inseguimento o sull’identità delle persone coinvolte. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a eventuali feriti o danni alle persone.
Un inseguimento a folle velocità per le vie del quartiere Poggiofranco di Bari, terminato con alcune auto colpite e una persona bloccata dai carabinieri. E' quanto avvenuto nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 nel capoluogo pugliese. Secondo le prime informazioni, un uomo era in fuga, inseguito.🔗 Leggi su Baritoday.it
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