Il Cast di Innamorarsi e Altre Pessime Idee a Roma
Cosa: Incontro in sala con il regista e il cast del nuovo film Innamorarsi e Altre Pessime Idee prima della proiezione ufficiale.. Dove e Quando: The Space Cinema Roma Parco De’ Medici, venerdì 29 maggio alle ore 22:15.. Perché: Per vivere un’esperienza cinematografica interattiva e ascoltare curiosità e retroscena direttamente dalla voce dei protagonisti e del regista Simone Aleandri.. La primavera cinematografica capitolina si arricchisce di un appuntamento imperdibile per gli amanti della commedia italiana. La città di Roma continua a confermarsi un crocevia vitale per la promozione della settima arte, offrendo agli spettatori occasioni preziose per accorciare le distanze tra il grande schermo e il pubblico. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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Temi più discussi: Innamorarsi e altre pessime idee, trama e cast del film con Lino Guanciale e Andrea Delogu; Lino Guanciale pianifica una vendetta amorosa in una clip in anteprima esclusiva di Innamorarsi e altre pessime idee; Innamorarsi e altre pessime idee, il film con Lino Guanciale e Andrea Delogu; Lapponia I Love iù: la trama, il cast e la durata del film in onda stasera su Rai 1.
Lei seduce, lui pianifica… ma il cuore complica ogni cosa Incontra il cast e il regista di Innamorarsi e altre pessime idee. venerdì 29 maggio ore 22.15 The Space Cinema Roma Parco De Medici Innamorarsi e altre pessime idee tinyurl.c x.com
Mario Crudo. . Innamorarsi e altre pessime idee 28.05.26 Regia Simone Aleandri Cast Lino Guanciale, Ilenia Pastorelli, Andrea Delogu, Claudio Colica, Grazia Schiavo, Davide Devenuto, Mauro Cardinali, Chiara Condello Genere Commedia Sinossi Lino (Lin facebook
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