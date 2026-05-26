Cosa: Incontro in sala con il regista e il cast del nuovo film Innamorarsi e Altre Pessime Idee prima della proiezione ufficiale.. Dove e Quando: The Space Cinema Roma Parco De’ Medici, venerdì 29 maggio alle ore 22:15.. Perché: Per vivere un’esperienza cinematografica interattiva e ascoltare curiosità e retroscena direttamente dalla voce dei protagonisti e del regista Simone Aleandri.. La primavera cinematografica capitolina si arricchisce di un appuntamento imperdibile per gli amanti della commedia italiana. La città di Roma continua a confermarsi un crocevia vitale per la promozione della settima arte, offrendo agli spettatori occasioni preziose per accorciare le distanze tra il grande schermo e il pubblico. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il Cast di Innamorarsi e Altre Pessime Idee a Roma

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Lei seduce, lui pianifica… ma il cuore complica ogni cosa Incontra il cast e il regista di Innamorarsi e altre pessime idee. venerdì 29 maggio ore 22.15 The Space Cinema Roma Parco De Medici Innamorarsi e altre pessime idee tinyurl.c x.com

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