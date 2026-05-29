Questa sera, alle 18, la multisala Astoria offrirà un biglietto omaggio a chi porterà questa pagina alla cassa. L'offerta è rivolta ai primi dieci lettori che arriveranno con il biglietto in mano. L’evento riguarda la proiezione del film “Innamorarsi e altre pessime idee”. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle modalità o alle condizioni dell’iniziativa.

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18. In cartellone arriva Innamorarsi e altre pessime idee, un film diretto da Simone Aleandri. Protagonista è Lino (Lino Guanciale), avvocato di successo che vede la sua vita crollare quando la moglie Grazia (Grazia Schiavo) decide di lasciarlo per un affascinante chef, Paolo (Davide Devenuto). Mosso da un desiderio di rivalsa, Lino escogita un piano: dimostrare a Grazia che Paolo è un seduttore pronto a tradirla e ad abbandonarla. Per riuscire nel suo scopo coinvolge Sofia (Andrea Delogu), una donna bellissima sommersa in guai legali con l’ex fidanzato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - All’Astoria ‘Innamorarsi e altre pessime idee’

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Cinema, in sala “Innamorarsi e altre pessime idee” con Guanciale e DeloguDa domani nelle sale italiane arriva “Innamorarsi e altre pessime idee”, una commedia romantica con protagonisti Andrea Delogu e Lino Guanciale.