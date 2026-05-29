Inglese circo bicicletta E’ tempo di campi estivi La città diventa ’scuola’

Da lanazione.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono iniziati i campi estivi organizzati in città, che offrono attività come corsi di inglese, laboratori circensi, lezioni di bicicletta e visite ai musei. Le strutture pubbliche e private propongono programmi dedicati a bambini e ragazzi, con attività all’aperto, sport olimpici e laboratori creativi. Le iniziative si svolgono durante le vacanze scolastiche e coinvolgono diversi quartieri della città. La maggior parte dei campi richiede iscrizioni anticipate e prevedono orari diurni.

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Dall’inglese al circo, dalla bicicletta ai musei, passando per sport olimpici, laboratori creativi e avventure all’aria aperta. L’estate 2026 a Firenze si prepara a trasformarsi in una vera esperienza da vivere più che in una semplice pausa scolastica. Accanto ai tradizionali centri estivi del Comune di Firenze cresce infatti un mondo di campus sempre più specializzati, capaci di mescolare sport, cultura, natura e lingua straniera in formule pensate per coinvolgere bambini e ragazzi. Tra le proposte più originali c’è la Sport Academy ISF English & Sport Firenze, campus internazionale dedicato ai bambini dai 3 ai 12 anni, in programma dal 22 giugno al 31 luglio negli spazi verdi dell’International School of Florence, in viuzzo di Gattaia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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