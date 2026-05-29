Inglese circo bicicletta E’ tempo di campi estivi La città diventa ’scuola’

Notizia in breve

Sono iniziati i campi estivi organizzati in città, che offrono attività come corsi di inglese, laboratori circensi, lezioni di bicicletta e visite ai musei. Le strutture pubbliche e private propongono programmi dedicati a bambini e ragazzi, con attività all’aperto, sport olimpici e laboratori creativi. Le iniziative si svolgono durante le vacanze scolastiche e coinvolgono diversi quartieri della città. La maggior parte dei campi richiede iscrizioni anticipate e prevedono orari diurni.