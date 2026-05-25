Protezione civile a Fiumicino la Misericordia dà al via i campi scuola estivi per i giovani del territorio

La Misericordia di Fiumicino ha avviato i campi scuola estivi per i giovani del territorio, offrendo un’esperienza nel settore del volontariato, della solidarietà e della sicurezza. L’iniziativa, rivolta ai ragazzi locali, si svolge durante l’estate e prevede attività pratiche e formative. L’obiettivo è coinvolgere i giovani in attività di protezione civile e promuovere la partecipazione civica. La partecipazione è aperta ai residenti della città, senza limiti di età specifici.

Fiumicino, 25 maggio 2026 – La Misericordia di Fiumicino apre le porte ai giovani della città per un’esperienza estiva all’insegna del volontariato, della solidarietà e della sicurezza. L’associazione del territorio ha infatti deciso di avviare il campo scuola inserito nel progetto nazionale e regionale della protezione civile. L’iniziativa, che mira a coinvolgere attivamente le nuove generazioni, rappresenta un’importante occasione di crescita personale e collettiva per ragazze e ragazzi che vogliono scoprire da vicino il valore del servizio alla comunità. In questo momento sono in corso le prime raccolte delle adesioni tra i gruppi giovanili. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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