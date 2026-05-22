Durante la stagione estiva, Firenze propone una vasta gamma di centri dedicati ai bambini e ai ragazzi. Tra le attività disponibili ci sono corsi in inglese, spettacoli di circo all’aperto, gite in bicicletta, visite ai musei, attività sportive olimpiche, giochi di caccia al tesoro, laboratori creativi e escursioni all’aria aperta. Le iniziative si svolgono in diverse location della città, offrendo opportunità di svago e di apprendimento per tutte le età. La scelta amplia le possibilità di divertimento anche nelle giornate più calde.

Firenze, 22 maggio 2026 – Dall’inglese al circo, dalla bicicletta ai musei, passando per sport olimpici, cacce al tesoro, laboratori creativi e avventure all’aria aperta. L’estate 2026 a Firenze si prepara a trasformarsi in una lunga esperienza da vivere più che una semplice pausa scolastica. Accanto ai tradizionali centri estivi, infatti, cresce un mondo di campus sempre più originali e specializzati, capaci di mescolare sport, cultura, natura, creatività e lingua straniera in formule pensate per coinvolgere bambini e ragazzi. La parola chiave sembra essere una sola: esperienza. Non più soltanto giornate da riempire mentre i genitori lavorano, ma occasioni per imparare divertendosi, intercettare nuove passioni, stare insieme e vivere la città in modo diverso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Estate in città, ma senza annoiarsi: dai campus in inglese al circo nel verde, Firenze offre tantissimi centri estivi

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