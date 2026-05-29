A giugno si avrà una chiara indicazione delle decisioni prese dalla Banca centrale europea e dalla Federal Reserve, che stanno affrontando un'inflazione in rallentamento e una crescita economica più debole. Le due istituzioni dovranno decidere se mantenere, aumentare o ridurre i tassi di interesse in base ai dati disponibili. La decisione influenzerà i mercati finanziari e l’economia globale, ma i dettagli delle scelte rimangono ancora da definire.

Nel mese di giugno, ormai alle porte, si capirà dove ci porteranno le due principali banche centrali del mondo. Di fronte alla ripresa dell’inflazione e a una crescita economica che rallenta ovunque, Bce e Fed devono decidere qual è il male minore. Per entrambe, infatti, la situazione è la peggiore che si possa immaginare: il rischio della stagflazione, cioè la stagnazione dell’economia, con inflazione crescente. In questa situazione, alzare i tassi significa frenare l’inflazione ma uccidere la crescita; mentre al contrario, abbassarli, favorisce l’economia ma lascia ai prezzi la prateria sconfinata verso rialzi incontrollabili. In entrambi i casi, si sbaglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Inflazione e crescita rallentata. Bce e Fed sapranno scegliere il male minore?

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