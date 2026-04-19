L’inflazione a doppio regime post-shock energetico mediorientale | come la divergenza Fed-BCE sta ridefinendo lo scenario

All'inizio del 2026, il panorama finanziario ha subito un nuovo imprevisto, con l'inflazione che si presenta in due modalità distinte dopo lo shock energetico proveniente dal Medio Oriente. La divergenza tra le politiche monetarie adottate dalla Federal Reserve e dalla Banca Centrale Europea sta contribuendo a ridefinire le tendenze dei prezzi e le dinamiche economiche in Europa e negli Stati Uniti. Questa situazione crea un quadro complesso, con effetti diretti sui mercati e sulle scelte di politica economica.

In un contesto finanziario che sembrava in via di stabilizzazione, l’inizio del 2026 ha portato un nuovo imprevisto. Lo shock energetico derivante dal conflitto in Medio Oriente e dalla parziale chiusura dello Stretto di Hormuz ha rimesso in discussione prezzi, politiche monetarie e prospettive di azioni e obbligazioni. Stiamo assistendo a un’inflazione “a doppio regime”, dove quella headline è in forte rialzo per l’energia, e quella core risulta più contenuta. Questa asimmetria sta generando una chiara divergenza tra Fed e BCE, con implicazioni dirette su rendimenti obbligazionari e rotazioni settoriali azionarie. Analizziamo in modo pragmatico, dati alla mano, lo scenario generale per cercare di capire dove stanno andando davvero i mercati.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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