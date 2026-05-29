L'inflazione si attesta al 3,2%, con energia e trasporti che contribuiscono all'aumento dei prezzi. I costi dell’energia più elevati incidono sul budget delle famiglie italiane, rendendo più onerosi i consumi quotidiani. Nel frattempo, la disoccupazione cresce nella fascia d’età tra i 35 e i 49 anni, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa crescita.

? Domande chiave Come influisce il rincaro energetico sul budget delle famiglie italiane?. Perché la disoccupazione cresce proprio nella fascia d'età 35-49 anni?. Quali settori stanno frenando la crescita del potere d'acquisto reale?. Come ha fatto il PIL a superare le stime dell'Istat?.? In Breve Prezzi energia non regolamentata balzati dal 9,6% al 12,6% a maggio 2026.. Servizi di trasporto aumentati all'1,8% con alimentari stabili al 2,3%.. Occupati totali a 24 milioni 337mila con crescita dell'1,1% rispetto ad aprile 2025.. Disoccupazione giovanile scesa al 16,9% con inattività al 33,4% tra i 15-64 anni.. L’inflazione nazionale a maggio 2026 registra un aumento annuale del 3,2% con una variazione mensile dello 0,4%, frenata solo dalla stabilità dei prezzi alimentari che restano fermi al +2,3%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inflazione al 3,2%: energia e trasporti spingono i prezzi verso l’alto

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Inflazione al 2,8%: energia e cibo riaccendono i prezziL'inflazione si attesta al 2,8%, con i prezzi di energia e alimentari in aumento.

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A maggio l'inflazione sfonda il tetto del 3% segnando un +3,2% sull'anno precedente e un +0,4% mensile. Lo riferisce l'Istat nelle sue stime preliminari. Sull'accelerazione pesano i prezzi di energia, trasporti e cura della persona, mentre un effetto freno arriva d x.com

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