L'inflazione si attesta al 2,8%, con i prezzi di energia e alimentari in aumento. I costi dei carburanti e dei generi alimentari spingono verso l'alto il costo della vita, mentre i servizi registrano un rallentamento. La crescita dei prezzi impatta le finanze delle famiglie, che devono affrontare un aumento delle spese quotidiane. La situazione riflette un aumento generale dei prezzi legato a settori strategici dell’economia.

Aumenti su carburanti e alimentari spingono il costo della vita: rallentano i servizi ma cresce la pressione sulle famiglie. L’inflazione torna a correre. Ad aprile 2026 l’indice nazionale dei prezzi al consumo registra un aumento del +2,8% su base annua, in netto rialzo rispetto al +1,7% di marzo. Su base mensile, l’incremento è del +1,2%, segnalando una nuova fase di accelerazione del costo della vita. Energia: il vero motore dei rincari. A spingere l’inflazione è soprattutto il comparto energetico, che segna una brusca inversione di tendenza. I prezzi degli energetici non regolamentati passano da -2,0% a +9,9%, mentre quelli regolamentati salgono da -1,6% a +5,7%.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Inflazione al 2,8%: energia e cibo riaccendono i prezzi

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