Nestlé annuncia 185 esuberi in Italia I sindacati | Decisione dettata da logiche finanziarie

Nestlé Italia ha comunicato la perdita di 185 posti di lavoro nelle sue funzioni impiegatizie, con un'attenzione particolare alla sede di Assago, vicino a Milano. La decisione riguarda esclusivamente il personale amministrativo e si inserisce in un contesto di riorganizzazione aziendale. I sindacati hanno commentato che questa scelta è riconducibile a motivazioni di natura finanziaria. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi e sulle modalità di attuazione del piano.

Nestlé Italia annuncia 185 esuberi che riguardano le funzioni impiegatizie, in particolare nelle sede di Assago, vicino a Milano. La notizia, resa nota dai sindacati Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, rientra nell’ambito del piano di riorganizzazione che punta a ridurre di 16mila persone a livello mondiale la forza lavoro dell’azienda. La strategia era stata annunciata a ottobre 2025 e l’intenzione di Nestlé è di perfezionare il piano entro il 2027. Secondo l’azienda svizzera del settore alimentare, la decisione è necessaria per garantire maggiore competitività riducendo i costi. Una scelta che impatta anche sul personale. Per questo motivo i sindacati, in una nota congiunta, hanno espresso “forte contrarietà per una decisione dettata da logiche finanziarie che ricade sui lavoratori”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nestlé annuncia 185 esuberi in Italia. I sindacati: “Decisione dettata da logiche finanziarie” Notizie correlate KitKat: Nestlé annuncia il ritrovamento delle 413mila barrette di cioccolato rubate tra Italia e PoloniaNestlé ha confermato il recupero delle 12mila tonnellate di KitKat sottratte giorni fa durante il trasporto dallo stabilimento in Italia centrale... Esuberi Heineken. I sindacati: vigiliamoIn Italia, al momento, non sono previsti impatti occupazionali rispetto al piano di 6mila esuberi, annunciato a livello globale da Heineken lo scorso...