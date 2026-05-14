I microbiologi europei affermano che l’infezione rimane stabile con una trasmissione limitata. Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, il livello di rischio per la popolazione è ancora molto basso. L’Europa nel suo complesso adotta un approccio prudente, senza allarmismi, rispetto alla minaccia rappresentata dall’Hantavirus. La situazione viene monitorata con attenzione, ma non si segnalano cambiamenti significativi nelle modalità di diffusione.

Il rischio per la popolazione europea resta "molto basso". L’Europa – fa sapere il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) – risponde compatta alla minaccia Hantavirus: nessun allarmismo ma una linea improntata alla prudenza. Il rischio più grande, ovvero una mutazione del virus tale da aumentarne la contagiosità, sembra scampato. "I virus – spiega Andreas Hoefer, microbiologo ed epidemiologo molecolare dell’Ecdc – possono mutare nel tempo, ma al momento non ci sono motivi per pensare che questo sia mutato per diventare più trasmissibile. Ciò che stiamo osservando sia dal punto di vista epidemiologico che microbiologico suggerisce che il virus si stia comportando come di consueto.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I microbiologi dell’Europa: "L’infezione non è mutata. Resta a bassa trasmissione"

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