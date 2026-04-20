Alla Feltrinelli la presentazione del libro Il destino del Bo di Stefano Caroldi

Mercoledì 22 aprile alle 18 si terrà alla Feltrinelli di via San Francesco 7 la presentazione del libro “Il destino del Bo” di Stefano Caroldi. L’evento si svolgerà presso la libreria e prevede l’incontro con l’autore e la discussione sul suo ultimo lavoro. La manifestazione è aperta al pubblico e si inserisce nella programmazione dedicata alla letteratura e alla storia.

Appuntamento con la storia e la letteratura mercoledì 22 aprile ore 18 alla Feltrinelli Librerie di via San Francesco 7, dove sarà presentato il libro “Il destino del Bo” di Stefano Caroldi.Ambientato nel 1591, il romanzo conduce il lettore nel cuore di una Padova attraversata da passioni.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: “Nel silenzio della luce”: alla Feltrinelli la presentazione del nuovo libro fotografico di Massimiliano Ferro Presentazione del libro “Dalla piazza alle armi” di Andrea Marino alla FeltrinelliScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Domenica 22 marzo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Alla Feltrinelli la presentazione de La città senza nome di Vincenzo Gatto; Presentazione del libro Il cielo degli invisibili di François Morlupi alla Feltrinelli di Latina; Terni, alla Feltrinelli la presentazione di Le guerre che ti vendono: propaganda e media sotto la lente; La Feltrinelli di Trento aprirà dove c’era il Pediform, in piazza Santa Maria Maggiore. Alla Feltrinelli la presentazione del libro Il destino del Bo di Stefano CaroldiAppuntamento con la storia e la letteratura mercoledì 22 aprile ore 18 alla Feltrinelli Librerie di via San Francesco 7, dove sarà presentato il libro Il destino del Bo di Stefano Caroldi. Ambientat ... padovaoggi.it Presentazione del libro Il cielo degli invisibili di François Morlupi alla Feltrinelli di LatinaSi terrà oggi alle presso la Libreria Feltrinelli di Latina, la presentazione del nuovo romanzo di François Morlupi, Il cielo degli invisibili (Feltrinelli). L’autore incontrerà il pubblico in un dial ... radioluna.it Polemica alla Feltrinelli di Milano, il libro "Sionismo e nazismo, due facce della stessa medaglia" finisce in bella vista Leggi qui - https://www.ilriformista.it/polemica-alla-feltrinelli-di-milano-il-libro-sionismo-e-nazismo-due-facce-della-stessa-medaglia-finisce-in- - facebook.com facebook Polemica alla Feltrinelli di Milano, il libro "Sionismo e nazismo, due facce della stessa medaglia" finisce in bella vista x.com