In un’intervista a Repubblica, Elisa ha parlato del suo nuovo progetto discografico e del concerto-evento previsto a Campovolo a settembre, anticipando anche i temi del prossimo album. Nel colloquio è tornata su alcune sue recenti prese di posizione pubbliche legate alla causa della Global Sumud Flotilla, e ha commentato le dichiarazioni di Francesco De Gregori sul ruolo degli artisti nell’esprimere opinioni sociali. Alcuni brani del nuovo disco di Elisa – descritto come un concept album su “dolore, ricostruzione e rinascita” – sono già stati presentati dal vivo, tra cui Fomo 2. Parlando del significato del brano, Elisa ha spiegato che il testo si rivolge a dinamiche di potere più ampie: dai governi alle multinazionali, fino all’impatto dei social sulle abitudini cognitive e sulla percezione collettiva. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Ho subito una shitstorm”: Elisa parla di Flotilla e replica a De Gregori su musica e politica

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Elisa: «A Campovolo una festa per i 30 anni di carriera. Gli artisti e l'impegno? Non sono d'accordo con De Gregori: quando vedo una ragazza di 16 anni manganellata a una manifestazione, non posso voltarmi dall'altra parte»Elisa ha annunciato un concerto-evento per l’11 settembre 2027 alla RCF Arena di Reggio Emilia, diventando la prima donna a esibirsi in questa sede.

Si parla di: Elisa: Difendo Flotilla. E a De Gregori dico che serve schierarsi; Ho subito una shitstorm: Elisa parla di Flotilla e replica a De Gregori su musica e politica.