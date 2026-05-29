Si è svolto a Pozzuoli un incontro riguardante le unità abitative di Monteruscello. Durante la riunione, il relatore ha affermato che l’ordine del giorno non è stato rispettato, definendolo un fatto grave. Ha anche citato il caso Turiello, definendolo “la vergogna più grande”. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle decisioni prese o sui partecipanti presenti.

Incontro a Pozzuoli per unità abitative di Monteruscello, Parlato: “Disatteso ordine del giorno. La vergogna più grande è il caso Turiello””. Il pres. del Centro Sociale Culturale Monteruscello ancora una volta denuncia ai nostri microfoni la situazione impantanata riguardo le soluzioni abitative del quartiere puteolano. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Incontro a Pozzuoli per unità abitative di Monteruscello, Parlato: Disatteso ordine del giorno

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