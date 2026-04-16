Pozzuoli- Monteruscello | 2 pistole 26 proiettili e 7mila euro nell’ascensore Carabinieri arrestano un 38enne

A Pozzuoli, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 38 anni durante un'operazione che ha portato alla scoperta di due pistole con 26 proiettili, oltre a circa 7.000 euro trovati all’interno di un ascensore. Durante il blitz sono state rinvenute anche sostanze stupefacenti e armi con matricola abrasa. L’intervento si è svolto nel quartiere di Monteruscello, dove le forze dell’ordine hanno sequestrato le armi e arrestato l’uomo.

Blitz dei Carabinieri a Pozzuoli: scoperta droga nascosta nell’ascensore e armi con matricola abrasa, arrestato un 38enne.. I Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio A. C., 38enne libero vigilato. I militari sono impiegati in un servizio antidroga quando, in via Saba, vedono un uomo cedere una bustina in cambio di soldi. Intervengono. A cedere una dose di cocaina è un 38enne della zona, già conosciuto. Segnalato alla Prefettura il cliente. Nelle tasche del pusher 5 dosi di cocaina e 65euro. I carabinieri non si fermano, va perquisita anche la sua abitazione. Entrano, apparentemente nulla di strano fino a quando non aprono il comodino.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Pozzuoli- Monteruscello: 2 pistole, 26 proiettili e 7mila euro nell’ascensore. Carabinieri arrestano un 38enne Notizie correlate Pozzuoli, nascondeva droga e armi nell’ascensore e 7mila euro in casa: arrestato 38enneBlitz antidroga dei Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli che hanno arrestato Angelo Capasso, 38enne già sottoposto a... Pozzuoli Monteruscello: Furto nel cantiere che sta ristrutturando le case popolari, Carabinieri arrestano 2 personePozzuoli: arrestati due uomini sorpresi a rubare infissi dai cantieri di edilizia popolare a Monteruscello Tra Pozzuoli e Monteruscello c’è un...