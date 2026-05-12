Ipertensione | il 15 maggio controlli gratuiti e colloqui con gli specialisti di Asst Lariana a Cantù
Venerdì 15 maggio, dalle 9 alle 13, presso il Centro Commerciale Bennet a Cantù, si svolgeranno controlli gratuiti e colloqui con gli specialisti del Centro Ipertensione di Asst Lariana. L'iniziativa permette ai cittadini di sottoporsi a verifiche della pressione arteriosa e di ricevere consigli medici senza costi. La giornata si rivolge a chi desidera monitorare la propria salute e approfondire eventuali questioni legate all'ipertensione.
Venerdì 15 maggio dalle 9 alle 13 al Centro Commerciale Bennet a Cantù gli specialisti del Centro Ipertensione di Asst Lariana saranno a disposizione per controlli gratuiti e colloqui. L’iniziativa è legata alla Giornata mondiale contro l’Ipertensione, che si celebra nel mese di maggio, promossa.🔗 Leggi su Quicomo.it
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