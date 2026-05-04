Oral Cancer Day 2026 | visite gratuite a Menaggio e al Sant’Anna

In occasione dell’Oral Cancer Day 2026, i chirurghi maxillo-facciali di un'azienda sanitaria locale offrono visite gratuite nel comune di Menaggio e presso l’ospedale Sant’Anna. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Andi Ets e dall’associazione Andi, permette alle persone di sottoporsi a controlli del cavo orale senza costi. L’obiettivo è sensibilizzare sulla prevenzione e individuare eventuali segnali precoci di tumori orali.

In occasione dell’Oral Cancer Day 2026 - iniziativa promossa dalla Fondazione Andi Ets e dall’associazione Andi - i chirurghi maxillo-facciali di Asst Lariana saranno a disposizione per un controllo gratuito del cavo orale. Le visite si svolgeranno dalle 8.30 alle 12.30 sabato 16 maggio a.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: Open day psoriasi: mercoledì 11 marzo visite gratuite al Policlinico Psoriasi, visite dermatologiche gratuite al Santa Croce: open day l’11 marzoFano (Pesaro e Urbino) mercoledì 4 marzo 2026 - Una giornata dedicata alla salute della pelle e alla diagnosi precoce. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Oral Cancer Day, screening gratuiti a Domodossola e Verbania ma occorre prenotare; Prevenzione del tumore del cavo orale; Oral Cancer Day, screening gratuiti il 30 maggio nel Vco; Domodossola, il Consiglio comunale dice no alla chiusura del Punto nascite del San Biagio - Ossola. Oral Cancer Day 2026: visite gratuite a Menaggio e al Sant’AnnaIn occasione dell’Oral Cancer Day 2026 - iniziativa promossa dalla Fondazione Andi Ets e dall’associazione Andi - i chirurghi maxillo-facciali di Asst Lariana saranno a disposizione per un controllo g ... quicomo.it World Health Day 2026: Why early detection of oral cancer by dentists can save livesOn World Health Day 2026, experts highlight how early oral cancer detection by dentists can improve survival rates and prevent serious complications through timely diagnosis. Medically Reviewed By: Dr ... thehealthsite.com Fondazione ANDI ETS: la prevenzione non si ferma mai Dalle piazze al Congresso Scientifico Nazionale ANDI: l’impegno per la salute pubblica nel segno dell’Oral Cancer Day 2026 Leggi l'articolo completo su https://andi.it/andinforma-fondazione- - facebook.com facebook