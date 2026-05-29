Incidente sulla statale | morto motociclista

Un motociclista di 29 anni ha perso la vita questa sera in un incidente sulla strada statale 275, nel tratto finale tra Maglie e Leuca. L’incidente è avvenuto venerdì 29 maggio. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Un giovane motociclista di Alessano (Lecce) ha perso la vita questa sera - venerdì 29 maggio - in un incidente stradale sul tratto finale della strada statale 275, la Maglie-Leuca, a pochi metri da San Dana, frazione di Gagliano del Capo. Cosa è successo L’incidente è avvenuto intorno alle 19:30. Per cause ancora in corso di accertamento, il motociclista ha impattato contro un furgone Volkswagen ed ha terminato la sua corsa sul terreno adiacente alla strada, morendo sul colpo. A nulla sono valsi tentativi di rianimazione messi in atto dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Tricase e della Stazione di Gagliano del Capo, che stanno eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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Incidente mortale sulla Marecchiese. Motociclista deceduto, moto carbonizzata

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