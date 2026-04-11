Incidente sulla Statale Adriatica | grave motociclista dopo lo schianto con un’auto

Un grave incidente si è verificato sulla Statale Adriatica, coinvolgendo una motocicletta e un'auto. Dopo lo scontro, il motociclista è caduto sull’asfalto e sono stati chiamati i soccorsi. La persona è stata trasportata in ospedale per le cure mediche necessarie. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica.

Fano (Pesaro e Urbino) sabato 11 aprile - L’impatto, poi la caduta sull’asfalto e la corsa in ospedale. È ricoverato in prognosi riservata all’ospedale regionale di Torrette di Ancona un motociclista fanese di 71 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto in mattinata, intorno alle 11, lungo la Strada Adriatica Sud, in zona Torrette, all’altezza dell’incrocio con la Strada Provinciale 123. https:www.ilrestodelcarlino.itpesarocronacaincidente-fuga-alt-inseguimento-bottega-gravissimo-16536d62 Secondo una prima ricostruzione, una donna di 47 anni residente a Mondolfo, al volante di un’auto diretta da Ancona verso Pesaro, stava rallentando e portandosi verso il centro della carreggiata per svoltare a sinistra in direzione della Provinciale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente sulla Statale Adriatica: grave motociclista dopo lo schianto con un’auto Incidente a Santo Stefano Magra, è grave un motociclista dopo lo scontro con un’autoSanto Stefano Magra, 17 marzo 2026 – E’ grave un motociclista che si è scontrato con un’auto. Schianto contro un cancello. Incidente sulla provinciale. Grave motociclista di 25 anniGrave incidente stradale ieri di prima mattina a Biandronno, dove una motociclista di 25 anni è rimasta ferita in modo gravissimo dopo aver perso il... Incidente mortale sulla Marecchiese. Motociclista deceduto, moto carbonizzata