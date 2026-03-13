Nel primo pomeriggio si è verificato un incidente sulla Marecchiese, nel tratto riminese della SP258, vicino a Vergiano. Un motociclista ha perso la vita nell’impatto avvenuto in quella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le verifiche del caso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Il tragico incidente è avvenuto nel primo pomeriggio nel tratto riminese della SP258, all'altezza di Vergiano. Una KTM si è scontrata con una Ford Focus e si è incendiata. Inutile l’arrivo dell’eliambulanza: strada temporaneamente chiusa al traffico Il tragico incidente è avvenuto nel primo pomeriggio nel tratto riminese della SP258, all'altezza di Vergiano. Una KTM si è scontrata con una Ford Focus e si è incendiata. Inutile l’arrivo dell’eliambulanza: strada temporaneamente chiusa al traffico . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente sulla Marecchiese, morto motociclista

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