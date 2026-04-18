La Procura ha aperto un'indagine su cinque medici del reparto di ematologia di un ospedale, iscritti nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio colposo. La vicenda riguarda il decesso di una donna avvenuto durante una terapia presso la struttura sanitaria. La polizia sta acquisendo documenti e ascoltando testimoni per chiarire le circostanze della morte.

La Procura ha iscritto nel registro degli indagati cinque medici del reparto di ematologia dell’ospedale San Giuseppe Moscati con l’ipotesi di omicidio colposo. Si tratta di un atto dovuto nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Tiziana Maniscalco, la 50enne di Lizzano deceduta giovedì scorso nel reparto di rianimazione dopo un grave malore accusato durante una terapia antitumorale. La donna era in cura da circa un anno per una forma severa di leucemia e, secondo quanto ricostruito finora, era ricoverata nel reparto di ematologia dove stava affrontando un’infusione endovenosa di cellule autologhe modificate della cosiddetta terapia «Car-T». Cosa è successo Il malore sarebbe sopraggiunto pochi minuti dopo l’avvio dell’infusione.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Donna morta durante la terapia, cinque medici indagati

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