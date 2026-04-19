Muore dopo 8 giorni di ricovero l’inchiesta | autopsia e 9 sanitari indagati

Un uomo è deceduto dopo otto giorni di ricovero in una struttura privata della provincia. L’inchiesta aperta sulla sua morte ha portato all’autopsia e all’iscrizione nel registro degli indagati di nove sanitari coinvolti. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione e le procedure all’interno della struttura durante il periodo di degenza. La famiglia della vittima ha richiesto approfondimenti sulla vicenda.

Ferrara, 19 aprile 2026 – Viene ricoverato per alcuni accertamenti in una struttura privata della provincia e muore a otto giorni dall’accesso. Un decesso sul quale si sono accesi i riflettori della procura, che ha aperto un’inchiesta per l’ipotesi di colpa medica. Il caso è sulla scrivania del pubblico ministero Andrea Maggioni. Dopo i primissimi accertamenti, il magistrato ha iscritto nel registro degli indagati i nomi di nove sanitari, tra medici, infermieri e Oss. Come sempre accade in questi frangenti, si tratta di un atto dovuto, finalizzato a offrire le massime garanzie difensive in vista degli accertamenti tecnici disposti per fare chiarezza sull’accaduto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Muore dopo 8 giorni di ricovero, l’inchiesta: autopsia e 9 sanitari indagati Notizie correlate Bimbo di 3 anni morto dopo 10 mesi di ricovero a Taormina, indagati oltre 15 sanitariLa Procura di Messina ha aperto un’inchiesta sulla morte di un bambino di 3 anni , deceduto il 17 febbraio scorso dopo un lungo ricovero nel reparto... Leggi anche: Neonata di 19 giorni muore all'ospedale San Bortolo: aperta un'inchiesta. Disposta l'autopsia sul corpo della piccola Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Muore dopo 8 giorni di ricovero, l’inchiesta: autopsia e 9 sanitari indagati; Vicenza, neonata di 19 giorni muore in ospedale. Aperta un'inchiesta; Ravenna, operaio 21enne muore dopo due giorni di agonia: era precipitato dal tetto di un’officina; Campli, 52enne muore dopo 10 giorni dall’incidente. Muore dopo 8 giorni di ricovero, l’inchiesta: autopsia e 9 sanitari indagatiIl fascicolo è stato aperto in procura a seguito della segnalazione dei familiari di un paziente di 88 anni. Assegnato l’incarico per gli accertamenti medico legali. Il fatto si è verificato in una st ... ilrestodelcarlino.it Apachito muore dopo giorni di sofferenza in rifugio: il piccolo gatto salvato troppo tardi non ce l’ha fatta nonostante le cureApachito, piccolo gatto arrivato in rifugio in condizioni critiche, muore dopo pochi giorni. Nonostante ... msn.com Angelo Marzulli, 29 anni, muore dopo intervento al cuore di routine, aperta un’inchiesta facebook Paziente muore dopo l’intervento al cuore, tre strutture condannate a risarcire un milione di euro x.com