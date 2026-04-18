Incidente sul raccordo a Roma code all'uscita per via della Magliana | ambulanza e polizia sul posto

Da fanpage.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato sul Grande Raccordo Anulare di Roma, poco dopo l'uscita 30, causando code all'uscita per via della Magliana. Una Fiat 500 è rimasta coinvolta nello scontro, con i soccorsi che sono intervenuti sul luogo. La presenza di un'ambulanza e delle forze di polizia ha contribuito a gestire la situazione, mentre il traffico si è notevolmente rallentato.

Schianto sul Grande Raccordo Anulare, poco dopo l'uscita 30: ad avere la peggio una Fiat 500. Sul posto sono arrivati i soccorsi, traffico congestionato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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