Incidente sul raccordo a Roma code all'uscita per via della Magliana | ambulanza e polizia sul posto

Un incidente si è verificato sul Grande Raccordo Anulare di Roma, poco dopo l'uscita 30, causando code all'uscita per via della Magliana. Una Fiat 500 è rimasta coinvolta nello scontro, con i soccorsi che sono intervenuti sul luogo. La presenza di un'ambulanza e delle forze di polizia ha contribuito a gestire la situazione, mentre il traffico si è notevolmente rallentato.

Schianto sul Grande Raccordo Anulare, poco dopo l'uscita 30: ad avere la peggio una Fiat 500. Sul posto sono arrivati i soccorsi, traffico congestionato.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente sul Raccordo, code sulla carreggiata interna al km 45 Incidente tra diversi veicoli sul Grande Raccordo Anulare altezza Tuscolana: traffico intenso e codeUn incidente tra diversi veicoli sul Grande Raccordo Anulare di Roma ad altezza Tuscolana in carreggiata interna ha provocato traffico e lunghe code. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incidente sul raccordo A24 a Teramo, traffico in tilt; Incidente sul raccordo, 69enne in gravissime condizioni; Incidente sul raccordo Orte-Terni: l'auto va in fiamme e finisce fuori strada. Strada chiusa in entrambe le direzioni; Incidente tra due veicoli sul Grande Raccordo Anulare, Anas: Traffico rallentato con code. Incidente sul raccordo a Roma, code all’uscita per via della Magliana: ambulanza e polizia sul postoIncidente questa mattina sul Grande Raccordo Anulare, all'altezza dell'uscita di via della Magliana, nella zona sud ovest. Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della polizia stradale e ... fanpage.it Uomo trovato morto sull'asfalto dopo un incidente tra una Bmw e un furgone. Forse stava attraversando la stradaLa tragedia è avvenuta sul grande raccolto anulare, l'arteria che circonda la Capitale. Pesanti le ripercussioni sul traffico ... today.it Ferite lievi per una delle persone a bordo del mezzo. L'incidente è avvenuto all'altezza di Campiello facebook Sovizzo, motociclista 24enne muore nello scontro con un’auto. La tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì. Inutili i soccorsi del Suem 118. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Locale. x.com