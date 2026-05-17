Tragico incidente all' autodromo di Vallelunga Roma | morto un motociclista di 60 anni

Un incidente mortale si è verificato all'autodromo di Vallelunga, vicino a Roma, coinvolgendo un motociclista di 60 anni. Secondo quanto riferito, l’uomo ha perso il controllo della moto durante un'uscita da una curva e ha subito un impatto fatale. L'incidente si è verificato nel corso di una sessione di prove o gara, e immediatamente sono intervenuti i soccorritori. La Federazione motociclistica ha espresso cordoglio per la tragedia.

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Incidente mortale per Dimitri Tempesti, fiorentino classe '66, nel corso delle Q2 del Trofeo RR Cup nell'autodromo di Vallelunga, durante il primo appuntamento della Coppa Italia 2026. Il motociclista è deceduto dopo un violento highside all'uscita della curva Roma. Subito soccorso dal personale medico, per Tempesti sono stati fatali i danni riportati nell'impatto. La Federazione motociclistica italiana (Fmi) tutta, a partire dal presidente Giovanni Copioli, e il Gentlemen's Motor Club Roma si stringono attorno alla famiglia di Tempesti e al suo team (LBT Squadra Corse). 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Tragico incidente all'autodromo di Vallelunga (Roma): morto un motociclista di 60 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tragedia a Vallelunga: è morto il motociclista Dimitri Tempesti. Aveva 60 anniIl mondo del motociclismo è in lutto: nel weekend d'esordio della stagione di Coppa Italia di velocità ha perso la vita il pilota... Tragico incidente a Cantù: muore motociclista di 57 anniABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro violento tra auto e moto Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio del 26 marzo a Cantù, lungo via...