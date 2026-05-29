Nella serata di ieri, nei cieli israeliani, l’esercito ha aperto il fuoco contro un volo civile, ritenuto un drone ostile. Successivamente, è stato chiarito che si trattava di un aereo di linea. L’incidente ha generato momenti di grande tensione tra le forze militari e i controllori di volo. Non sono stati riportati feriti o danni materiali. La situazione ha richiesto un intervento immediato per chiarire l’errore.

Momenti di forte tensione ieri sera nei cieli israeliani, dove l’esercito ha rischiato di abbattere per errore un aereo civile dopo averlo scambiato per un drone ostile. Un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia internazionale e che ora sta sollevando pesanti interrogativi sui protocolli di sicurezza adottati nell’area. Tutto è iniziato quando alcuni residenti dell’insediamento israeliano di Beit El, in Cisgiordania, hanno segnalato la presenza di velivoli in volo a bassa quota sopra la zona. Gli abitanti della comunità, convinti di trovarsi di fronte a un possibile attacco, hanno immediatamente allertato l’ esercito. Secondo quanto riportato dal Times of Israel, un gruppo di militari è stato inviato sul posto per verificare la situazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incidente sfiorato sulla Cisgiordania, Israele scambia un volo civile per un drone e spara

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