Nella notte, un incidente stradale si è verificato sulla bretella della zona artigianale di Castel del Giudice, in provincia di Isernia. Un'auto è uscita di strada e si è ribaltata, provocando la morte di due fratelli di 45 e 41 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per entrambi non c'è stato nulla da fare. La dinamica dell'incidente è al momento ancora in fase di ricostruzione, mentre le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause.

Due fratelli di 45 e 41 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla bretella della zona artigianale di Castel del Giudice, in provincia di Isernia. I due, originari dello stesso paese, viaggiavano a bordo di un’Audi A3 che, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco di Agnone e Isernia, oltre ai carabinieri. Secondo le prime informazioni, uno dei due fratelli sarebbe morto sul colpo, mentre l’altro sarebbe deceduto durante il trasferimento all’ospedale di Isernia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tragico incidente nella notte, l'auto esce di strada e si ribalta: morti due fratelli in Molise

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