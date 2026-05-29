Incidente in A1 oggi a Modena | grave un motociclista code e disagi
Un incidente grave si è verificato questa mattina sull'autostrada A1, all'altezza del km 169 Sud in direzione Bologna, a Modena. Un motociclista è rimasto ferito e si trova in condizioni critiche. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e la polizia stradale. La carreggiata è stata chiusa temporaneamente, causando code e disagi al traffico. La situazione è ancora in fase di gestione.
Modena, 29 maggio 2026 – Grave incidente stradale questa mattina in A1, a Modena, all'altezza del km 169 Sud, direzione Bologna. Un motociclista, poco prima delle 8 ha improvvisamente perso il controllo della moto e, dopo aver sbandato, è finito rovinosamente a terra. https:www.ilrestodelcarlino.itmodenacronacain-quei-poveri-resti-il-689a21b0 I soccorsi e il ricovero . L'uomo, 62 anni, è stato subito soccorso dai sanitari del 118 e poi trasportato all'ospedale di Baggiovara, dove ora si trova ricoverato in prognosi riservata. Il 62enne, T.C.E.S le iniziali, residente a Milano, nonostante le gravi ferite riportate nell'impatto non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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