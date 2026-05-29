Incidente in A1 oggi a Modena | grave un motociclista code e disagi

Notizia in breve

Un incidente grave si è verificato questa mattina sull'autostrada A1, all'altezza del km 169 Sud in direzione Bologna, a Modena. Un motociclista è rimasto ferito e si trova in condizioni critiche. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e la polizia stradale. La carreggiata è stata chiusa temporaneamente, causando code e disagi al traffico. La situazione è ancora in fase di gestione.