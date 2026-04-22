Cisterna si sgancia dalla motrice dopo un incidente in A1 code tra i caselli di Modena

Nel pomeriggio di oggi, un incidente sull'autostrada A1 in direzione sud ha causato lo sganciamento di una cisterna dalla motrice, provocando code tra i caselli di Modena. Il traffico ha subito rallentamenti significativi e si sono formate lunghe file di veicoli in entrambe le corsie, con le operazioni di soccorso ancora in corso. La situazione ha interessato numerosi automobilisti in transito lungo il tratto.

Un pomeriggio di passione per gli automobilisti in transito lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli in direzione sud. Intorno alle 18:30 di oggi, la macchina dei soccorsi si è dovuta mobilitare d'urgenza a causa di un incidente stradale avvenuto tra i due caselli di Modena - circa all'altezza di.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente in A1 tra Bologna e Modena: camion di maiali finisce in scarpata, lunghe code Incidente in A1, code tra Incisa e Firenze SudDalle 10:30 si registrano 7 chilometri di coda per un incidente autonomo avvenuto sull'autostrada A1, tra Incisa e Firenze Sud (in direzione nord),...