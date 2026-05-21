Incidente in A1 oggi | paura per un camper accartocciato contro una cisterna feriti e code

Oggi sull’autostrada del Sole, nel tratto aretino, si è verificato un grave incidente nel tardo pomeriggio di giovedì 21 maggio. Un camper si è scontrato con una cisterna, provocando l’accartocciamento del veicolo e il ferimento di alcune persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, mentre si sono formate lunghe code di veicoli in entrambe le direzioni. La dinamica dell’incidente e i dettagli sui feriti sono ancora in fase di accertamento.

Arezzo, 21 maggio 2026 – Pauroso incidente sull’Autostrada del Sole, nel tratto aretino, nel tardo pomeriggio di giovedì 21 maggio. Due Tir e un camper si sono tamponati. Davanti c’era una cisterna, che trasportava liquido infiammabile. Questa è stata colpita dal camper, che si è accartocciato. A sua volta questo secondo mezzo è stato tamponato da un altro Tir. Momenti di paura: a preoccupare era la sorte degli occupanti del camper e la pericolosità del liquido trasportato dalla cisterna, lo stirene, che è infiammabile. Sono stati gli automobilisti di passaggio a chiamare i soccorsi. Sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco di Arezzo, la polizia stradale e il personale di Autostrade. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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