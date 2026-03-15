Cisgiordania Idf spara su un’auto | morti padre madre e due figli I militari hanno ritardato i soccorsi

Da ilfattoquotidiano.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Cisgiordania, l'esercito israeliano ha aperto il fuoco su un'auto che stava attraversando Tammun, causando la morte di una famiglia composta da padre, madre e due bambini. Le vittime sono Ali Khaled Bani Odeh di 37 anni, Waad Othman Bani Odeh di 35 e i loro figli Mohammed di 5 anni e Othman di 7. I soccorsi sono stati lenti e hanno sollevato critiche.

L’ Idf ha aperto il fuoco in Cisgiordania su una famiglia che viaggiava in auto all’altezza di Tammun: sono rimasti uccisi il padre, Ali Khaled Bani Odeh di 37 anni, la madre Waad Othman Bani Odeh di 35 e i due figli Mohammed, 5 anni e Othman, 7 anni. Sono invece sopravvissuti altri due figli, Mustafa di 8 anni e Khaled, 11 anni. I militari, secondo quanto riferisce la Mezzaluna Rossa, hanno impedito inizialmente l’intervento dei soccorsi. A riportare la notizia è stata l’agenzia palestinese Wafa, che spiega come la famiglia fosse uscita ieri sera per acquistare vestiti nuovi in vista della festività di Eid al-Fitr. Israele ha dichiarato di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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