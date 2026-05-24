Incidente in autostrada otto feriti | due bambini in gravi condizioni al Gaslini

Otto persone sono rimaste ferite in un incidente sull'autostrada A12, nel tratto tra Carrodano e Deiva Marina, poco prima di mezzogiorno di oggi, domenica 24 maggio. Due bambini sono stati trasportati in condizioni gravi all'ospedale Gaslini. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Incidente sull'autostrada A12 poco prima di mezzogiorno oggi, domenica 24 maggio. È successo nello spezzino, nel tratto tra Carrodano e Deiva Marina.Secondo quanto ricostruito, si sarebbe trattato di un tamponamento tra due auto che ha causato il ferimento di otto persone, tra cui quattro bambini. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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MAXI INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 4 MORTI E OLTRE 20 FERITI. TANTI I VEICOLI COINVOLTI

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