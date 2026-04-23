Un incidente grave si è verificato ieri sera in via Gaspare Cusumano a Carini, coinvolgendo due auto. Nello scontro tra una Renault Clio e una Lancia Y, un uomo di 50 anni ha perso la vita, mentre altre due persone sono rimaste ferite in modo grave. La dinamica dello scontro è ancora sotto accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Incidente mortale ieri sera in via Gaspare Cusumano a Carini. Un uomo di 50 anni, Massimo Guarneri, è morto nella scontro tra la Renault Clio di cui era alla guida e una Lancia Y. Gravemente ferita la donna di 54 anni che viaggiava con lui e il conducente di 46 anni dell'altra auto. I due feriti.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Notizie correlate

Vittoria, incidente stradale: scontro tra autocarro e auto, due feriti gravi elisocorsi a Catania. Rilievi in corso.Un grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, 10 febbraio 2026, a Vittoria, in provincia di Ragusa, ha coinvolto un autocarro Iveco e...

Incidenti: scontro tra due auto nell'aretino, gravi due feriti trasportati in ospedaleArezzo, 25 febbraio 2026 – Un incidente tra due auto si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle ore 14:45, sulla Strada Regionale 71 nei pressi di...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Ancora un drammatico incidente: un morto e due feriti gravi nello scontro tra due auto; Infortunio alla PuliEco, il 48enne è ancora in condizioni critiche; Incidente mortale: auto esce di strada, si schianta su un muro e si ribalta. Un deceduto e un ferito gravissimo; Tragedia sull'autostrada A21, un uomo è stato trovato morto lungo la carreggiata.

Tragico incidente: muoiono Luogotenente dei carabinieri Domenico Allegri e la suoceraIncidente mortale a Pagani in via Mangioni: nello schianto tra un’auto e un camion muoiono il carabiniere Domenico Allegri, 59 anni, e la suocera 90enne Antonietta De Martinis. infodifesa.it

Tragedia sull'autostrada A21, un uomo è stato trovato morto lungo la carreggiataÈ successo questa notte poco dopo il casello di Villanova. L'ipotesi più probabile è che sia stato investito a pochi metri dal suo mezzo ... lanuovaprovincia.it

È Patrizia Parodi la vittima del drammatico incidente avvenuto questa mattina all’interno della galleria dell’Aurelia bis tra Albenga e Alassio - facebook.com facebook